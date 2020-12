Vinkenbos gaat de hoogte in met drie nieuwe ruimtes

SPRUNDEL - Voor de aanbouw van het Integraal Kind Centrum Vinkenbos in Sprundel staan alle seinen op groen. De gemeenteraad had deze week weinig moeite om bijna een miljoen euro voor te schieten voor de uitbreiding van basisschool en kinderopvang.

In kinderopvangcentra mogen gemeenten niet investeren. Het vorig jaar vastgestelde Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) biedt wel de mogelijkheid om uitbreidingsplannen voor te financieren. Met de huuropbrengst door kinderopvangorganisatie Kober hoopt de gemeente binnen een kwart eeuw de geldlening terug te verdienen.

Met Kober zijn langlopende huurafspraken gemaakt, zodat Sprundel de komende tien jaar niet zonder kinderopvang zit en de gemeente geen financiële risico's loopt. Algemeen gaan college en raad ervan uit dat ook op de lange termijn behoefte aan kinderopvang blijft bestaan.

Kindcentrum Vinkenbos zal in de hoogte groeien, op de begane grond zijn geen mogelijkheden tot uitbreiding. ,,Dan zouden we een deel van ons speelterrein moeten prijsgeven of richting Fatimapark. Dat is uitgesloten‘’, zegt basisschooldirecteur Ineke Zopfi.

Schipperen

Drie jaar geleden werd de situatie door een snellere leerlingengroei nijpend. Tegen alle krimpprognoses in moest basisschool en Kober gaan schipperen met de beschikbare oppervlakte. ,,We benutten ook de hal en zelfs de gangen. Als de logopedie of fysio langs komt, maken we lerarenkamer vrij. Groep zeven kwam boven de gymzaal in dorpshuis De Trapkes te zitten. Een goede tussenoplossing, maar we kijken uit naar de permanente uitbreiding.‘’

Op de in 2006 gebouwde schoolvleugel kan een verdieping van ruim 300 vierkante meter worden aangebracht. Gerekend in lokalen is er momenteel behoefte aan twee lokalen en op termijn drie ruimtes. Een projectgroep met vertegenwoordigers van het schoolbestuur, Kober, de gemeente en een extern begeleider gaat het bouwplan verder aansturen.

Prefab

Als alles goed gaat wordt de ‘bovenbouw’ van IKC Vinkenbos in de zomervakantie van 2021 gerealiseerd al durft Ineke Zopfi dat nog niet hardop uit te spreken. ,,Prefab bouw gaat snel, maar als ik nu roep dat we vanaf volgend schooljaar de nieuwbouw betrekken en het zit tegen, dan heb ik iets te vroeg gejuicht.’’

Vinkenbos zit vooraan de rij bouwprojecten in het Rucphense basisonderwijs. Later volgen de huisvestingsplannen voor de Heilinde in Sint Willebrord en het samenbrengen onder één dak van de Sint Martinusschool en Het Palet in Rucphen.