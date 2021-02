Vijftiger vlucht richting Roosendaal na brutale roof in Brasschaat en achtervolging in Essen

Inschrij­ven voor Sjors Sportief en Creatief in Roosendaal vanaf woensdag

8 februari ROOSENDAAL - Om alle basisscholieren in de gemeente Roosendaal kennis te laten maken met de talloze sportieve en creatieve activiteiten in hun eigen omgeving, is gisteren de jaargang 2021 van Sjors Creatief en Sjors Sportief van start gegaan.