Vijftig niet alledaagse Helden uit Roosendaal in theater De Kring te zien

20X20BY20 was een serie foto's van en over twintig vrouwen van twintig jaar oud, die Isa de Jong fotografeerde toen ze twintig jaar was. De opzet was elke vrouw twintig uur te volgen, maar in de praktijk werd dat veel langer. De foto's waren op het voorplein van het monumentale station te zien en hingen ook binnen. Met de serie gaf ze een beeld van haar generatie.



De Heldenketting is een project van Het Zuidelijk Toneel, een graag geziene gast van De Kring. In een tijd dat alle theaterproducties zijn opgeschort, is Het Zuidelijk Toneel (HZT) in zes Brabantse steden op zoek gegaan naar vijftig plaatselijke helden. ,,Een held is iemand die eigenhandig een stad mooier of beter maakt”, definieert Amber Dijs, de uitvoerend producent van het project.



Het project startte in Eindhoven, Tilburg, Den Bosch, Breda, Helmond en Roosendaal. Overal portretteerde een plaatselijke kunstenaar vijftig niet alledaagse helden. In Roosendaal dus Isa de Jong. Eerder zei ze dat ze de Roosendalers bij voorkeur op een herkenbare plek fotografeert. Zo is de bekende presentator Bagiyo van der Leemputte geportretteerd voor het rode doek waar hij spreekwoordelijk zo vaak voor staat.