Vijftig kinderen aan de knutsel tijdens Kindervakantiewerk Roosendaal

Toch is het deze dinsdagochtend niet heel druk in de Levenschool van de Evangelische Gemeenschap aan de Benedendonk. Zo'n vijftig kinderen zijn aan tafeltjes onder de marktkraampjes aan het knutselen. Uit de boxen klinkt het Waterscooterlied van de Gebroeders Ko. Nog niet al te hard, want in een tweede zaaltje is de bijbelschool aan de gang. ,,Daar houden we een beetje rekening mee‘’, zegt Carmen Schraauwen, voorzitter van KVW Roosendaal, ,,Op de andere dagen hebben we het gebouw aan onszelf. Een paar jaar terug vonden we hier een geschikte ruimte. Iedereen is welkom, met geloof hebben onze activiteiten niks van doen.’’

Vrijwilliger

Carmen is al elf jaar aan het vakantiewerk verbonden. Zoon DJ (18) is al weer een paar jaar vrijwilliger en dochter Kylani (12) lijmt en verft aan de knutseltafel volop mee. ,,Het is dat mijn man geen vrij kon krijgen, anders was hij hier ook. Nou ja vanmiddag komt hij wel, dan hebben we de waterbaan klaar staan. Dit is onze manier van vakantie vieren.’’

Niet te groot

Vijftig kinderen op een stad als Roosendaal. Is dat niet wat weinig? De voorzitter vindt het echter prima. ,,Bij honderd zitten we aan de max met de twintig beschikbare vrijwilligers. Laat het vooral niet te groot worden, zo kunnen we iedereen persoonlijk aandacht geven. Dit jaar kunnen ze voor het eerst ook een lunch voor een euro bestellen. Vandaag poffertjes en een tosti. Daar was best vraag naar. Volgende week zijn al weer meer kinderen terug van vakanties en wordt het vanzelf drukker.‘’

Komende donderdag gaat de groep zwemmen en volgende week staat een uitstapje naar Drievliet gepland. De enige momenten dat ouders een financiële bijdrage moeten bieden, zodat de bus en entree betaald kan worden. Carmen: ,,Maar ook niet meer dan 15 euro. Dankzij subsidie van de gemeente is het allemaal op te brengen.’’