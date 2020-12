Vijftig acts op online #roosendaalfestival gratis te bewonderen

Explosieve stijging van jongeren met suïcidale gedachten: GGZ West-Bra­bant luidt noodklok

19 december De GGZ-instellingen in West-Brabant constateren een explosieve stijging van suïcidale dreiging onder jongeren tot 23 jaar. De situatie is inmiddels zo nijpend, dat de organisatie in de regio Breda en Tilburg momenteel enkel nog spoedgevallen in behandeling neemt. De reguliere wachtlijst voor jongeren loopt op naar vijf maanden.