Vijftien maanden cel voor kinderlokker uit Roosendaal

Het aanranden van het meisje van 5 was het meest in het oog springende misdrijf van de 23-jarige B. Hij trok haar op 30 september vorig jaar van de straat af een brandgang in. In die smalle gang greep hij het meisje over haar kleding heen in het kruis. Eerder die dag betastte hij ook al een meisje van 12 bij haar borsten, nadat hij haar eerst met een smoes had aangesproken.