Vijfjarige Mats uit Stampersgat kikkert de lopers op met Opkikker Run

STAMPERSGAT - Een vrolijk joch met ondeugende ogen achter z'n brilletje en een wisselend melkgebit. Dat is Mats den Ouden, vijf jaar uit Stampersgat. Zo vrolijk hij nu is, zo zwaar moet hij het anderhalf jaar geleden gehad hebben.

Toen, daags na sinterklaas 2016, kreeg Mats de waterpokken. Heel normaal voor een kind van zijn leeftijd. Maar niet de hoofdpijn en hoge koorts, die het met zich meebracht . Toen Mats kort daarna niet meer fatsoenlijk kon lopen, was accute ziekenhuisopname het gevolg. De diagnose: hersenontsteking.

Van de drie weken Bravis-ziekenhuis in Bergen op Zoom weet Mats vooral dat hij veel sliep. ,,En dat de Cliniclowns aan mijn bed kwamen.'' De kerstvakantie brachten zijn ouders beurtelings door in het ziekenhuis. Thuis was immers ook zijn drie jaar ouders zusje Isa nog. Begin 2017 werd Mats overgebracht naar het revalidatiecentrum in Rotterdam, waar hij opnieuw moest leren lopen. ,,Ik had wel een cool rollatortje.''

In de maanden daarna revalideerde hij dichterbij huis bij Van Zuilichem bij kinderfysiotherapeut Yvonne Appelboom. ,,Dat was leuk. Mocht ik roeien, scheerschuim op spiegels smeren en op een grote voetbal rollen.'' Alles om zijn motoriek weer terug te krijgen. Mats kreeg er steeds meer lol in dat ie zelfs met hardloopwedstrijdjes in de regio mee ging doen. Inmiddels hadden verpleegkundigen het olijk ventje aangemeld voor Opkikker, de stichting die familiedagen organiseert voor gezinnen met een langdurig ziek kind. Daarna besloot Mats zich meere in te spannen voor de stichting en als dank werd hij benoemd tot ambassadeur van de Stichting Opkikker.

Die inspanning vertaalt zich zaterdag in de eerste Opkikker Run gekoppeld aan de Cheltenham Run in zijn dorp Stampersgat. Het inschrijfgeld van 3 euro gaat naar de stichting, maar ook de opbrengst van een loterij met als hoofdprijs een rondvlucht vanaf Breda Airport. Ook zet Mats een collectebus weg bij de inschrijftafel.