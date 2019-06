Vijfde editie Graffiti Jam in Roosendaal, met rapper King Bee ’Muziek als lijm voor straatcultuur’

ROOSENDAAL - Rapmuziek en graffiti zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 'Old school' hiphop-crew King Bee is zaterdag te gast op het eerste lustrumfeestje van Graffiti Jam in The Loods in Roosendaal.

Rappers en graffiti-artiesten maken net als skaters, bmx'ers, breakdancers, beatboxers en turntablists onderdeel uit van de straatcultuur verzameld onder de naam hiphop. Die ontstond in de tweede helft van de 70's als brede jongerenbeweging in de achterstandswijken van New York, maar won in de 80's en 90's terrein in veel andere uithoeken, waar ook ter wereld.

Subculturen

Volledig scherm MC Pryme van King Bee © MC Pryme Arri Corneille (aka MC Pryme) was in 1990 succesvol als rapper van de Amsterdamse crew King Bee. Hij kent de scene van haver tot gort. ,,Rappen en graffiti zijn als subculturen van de straat onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als je de beeldende kunst, dat skaten, crossen op een BMX en dansen als losse elementen beschouwt, dan fungeert de muziek als de lijm daartussen. Hiphop sampelde zich als eerste als een gek door de muziek heen. Invloeden uit de punk, klassieke muziek, rock, jazz, funk, disco, alles werd gebruikt. Iets nieuws creëren uit bestaande elementen.”

Volledig scherm Remco van der Beemd zelfportret in The Loods 1 - foto Willem Jongeneelen © Willem Jongeneelen ,,Freestylen, ook in de graffiti. Spuiten met autolak, geen verf bedoelt om kunst mee te maken, maar daar meer gebruikt dan in de autobranche. Ook dat is typerend voor straatcultuur. De bevoorrechte weinigen gingen naar de kunstacademie, het conservatorium of prestigieuze sportclubs, hiphoppers deden het met en bij elkaar. Graffiti is een statement om jezelf kenbaar te maken. Op een illegale manier, op plekken waar dat niet hoorde: Wij doen wat wij willen, met onze middelen! Hiphop was voor de zwarten in Amerika de manier om te protesteren tegen de maatschappij. Public Enemy fungeerde als militante tegenbeweging die de autoriteiten liet weten dat ze niet behandelt wensten te worden als tweedehands burgers. Slavernij was dan wel afgeschaft, toch mochten ze nog niet overal binnen."

De nummers van King Bee zijn echter protestsongs. ,,Ik ben wel straat, maar niet getto. Ik probeerde mensen aan het dansen te krijgen. Rap diende als creatieve insteek. Ik kom uit een gemengd gezin; pa was Indonesisch, ma Nederlands, stiefvader Amerikaans. Ik ben met meerdere genres opgegroeid. Veel Motown. Op straat in de Bijlmer ontdekte ik rap. Maar zingen over gangsters, money en cars? Doen alsof we mega-getto zijn? Kom op man, dat is niet stoer. We hebben het harstikke goed hier."

King Bee, met ook DJ Allstar Fresh, scoorde met Back By Dope Demand een Top 5-notering in 22 landen. ,,Als ik al het geld krijg dat ik daarvan nog tegoed heb hoef ik nooit meer te werken. Maar ik klaag niet. We hebben er goed aan verdiend en de weg geplaveid voor anderen, die van onze fouten leerden. Ik heb de hele wereld gezien, een Edison ontvangen, in de studio gezeten met George Clinton en Bootsy Collins en in de UK een award gekregen als beste MC, terwijl Engels niet eens mijn eerste taal is.”

Herbie Hancock

,,Mijn insteek was nooit geld verdienen. Ik wilde feesten en meiden achter me aan hebben. Dat is gelukt, dankzij die hit met die sample uit Wiggle Waggle van Herbie Hancock in het intro. We wilden die sample officieel clearen. Hancock vond het geweldig tof wat we ermee gedaan hadden en zei: Doe maar! Hij hoefde er geen cent voor te hebben. Hij was zelf ook een pionier en pure liefhebber die zich vanuit zijn zwartheid omhoog had gewerkt. Cool!"

Graffiti Jam in The Loods

Volledig scherm Remco van der Beemd voor zijn portret van Akbar in The Loods 2 - foto Willem Jongeneelen © Willem Jongeneelen The Loods in Roosendaal is een 'Hall of Fame' voor liefhebbers van spuitbussen en grote vlakken. De hal is een initiatief van Remco van den Beemd (40). ,,Een gedoogplek, verstrekt door de gemeente. Het idee was het illegale van de straat te halen en iedereen hier een plek te geven. Samen met compagnon Robbe Baartmans (25) organiseert hij een 5de Graffiti Jam. De wanden van The Loods worden vooraf gelatext; iedereen kan met een schone lei beginnen.

Volledig scherm The Loods binnen - foto Willem Jongeneelen © Willem Jongeneelen ,,Er komen 200 graffiti artists. Iedereen is welkom, of ze nu tags (handtekening), grote realistische portretten of futuristische/surrealistische pieces achterlaten. The Loods is een soort Zwitserland. Neutraal. Er kwamen ook rivaliserende clubs, maar hierbinnen geldt: géén gezeik." Iedereen mag laten zien dat ze er zijn. Vroeger gebeurde dat buiten. Die illegaliteit zorgde bij sommigen voor een extra kick. ,,Nu kan iedereen zich op andere manieren tonen, via de social media bijvoorbeeld. Vroeger was je 'King' omdat overal je tag stond, nu kan dat ook anders.

En er is veel muziek. Van den Beemd: ,,Hiphop rules. King Bee was ooit de eerste cd die ik kocht bij Videoland. Altijd gedacht dat het Amerikanen waren. Hoe mooi is het dat ze nu op dit jubileumfeestje staan?!"

Programma Graffiti Jam 2019

zaterdag 29 juni: 200 graffiti artists, boekpresentatie 5 jaar The Loods, optredens Unstoppable Knight, King Bee + dj's Ray La Soul, Skinny D, Johny Blazer.

zondag 30 juni: 200 graffiti artists + dj's.

Adres: Oostelijke Havendijk 13b, Roosendaal.

Meer info: facebook.com/TheLoodsHoF

Video van de vorige Graffiti jam in 2018: