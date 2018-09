Vijf winnaars City Challenge gehuldigd in Parrotia

De winnaar van de Challenge Yvonne Rouwhorst, met haar idee de Creatieve Collecte, kon helaas niet bij de middag aanwezig zijn, omdat ze in Japan is. Ze sprak haar dankwoord uit via het videoscherm op het podium en won een geldprijs van 1000 euro.

De tweede plaats was voor Cindy Bogers. Zij won 750 euro met het idee Tafeltje delen. Het idee is om een tafel bij de horeca verschillende kleuren geven, zodat er meer mensen aan een tafel kunnen zitten.

Een idee voor jongeren, Join Us, door Nas Huibregtse van Boost won de derde plek.

Het idee van Franca Lapre, Burenboompje, om via kaartjes in een boom contact te maken, won de vierde plaats.

Jeroen van Beek ontwikkelde de app Community Gemeente Roosendaal en won daarmee de vijfde plaats. Van Beek was helaas ook niet aanwezig.

City Challenge

Gemeente Roosendaal heeft de City Challenge uitgeschreven om ideeën te verzamelen hoe de eenzaamheid in het centrum te verminderen. Eenzaamheid is een groeiend probleem in Nederland en Roosendaal.

Samen met het Bewonersplatform Centrum Roosendaal wil de raad van de gemeente Roosendaal de eenzaamheid in het centrum te verminderen. Daarom waren wij op zoek naar veel verschillende ideeën.

Ideeën

Er zijn maar liefst 125 ideeën ingediend voor de City Challenge eenzaamheid. Het thema eenzaamheid raakt iedereen en dat bleek ook wel uit de verscheidenheid van indieners van scholier tot gepensioneerd, van ICT’er tot kunstenaar.

Na een eerste screening is een top 42 van ideeën overgebleven. Deze zijn naar de jury doorgestuurd ter beoordeling. De jury bestond uit het Bewonersplatform Centrum Roosendaal, de gemeente Roosendaal, Coalitie Erbij, vertegenwoordigers van deskundige organisaties en betrokken inwoners van het centrum van Roosendaal. Deze jury zorgde voor goede discussies waarbij ze tot deze top 5 zijn gekomen.

Lees hieronder de juryrapporten van de Prijswinnaars

1ste plaats: Creatieve Collecte Roosendaal

De collectanten komen langs de deuren in een bepaalde buurt waardoor alle bewoners bij het idee betrokken worden. Er ontstaat op deze manier een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een fijne buurt.

Volgens de jury viel het idee op doordat het zo origineel is. Het goede aan dit idee is dat het zeer laagdrempelig is en dat mensen zich hier niet voor hoeven aan te melden. Goed bij dit idee is ook dat mensen met een zelfde vraag of een zelfde aanbod aan elkaar gekoppeld kunnen worden zonder dat er een

2de plaats: Tafeltje delen

Veel inspanning hoeft het niet te kosten om in meerdere horecagelegenheden een paar tafeltjes weg te zetten waarvan een deel van de tafel een andere kleur heeft. Hiermee geef je aan dat daar iemand anders kan zitten, en dat is een laagdrempelige manier om contact te leggen.

Dit idee blonk volgens de jury uit in eenvoud. Daarnaast is het natuurlijk een ontzettend leuk idee voor het centrumvan Roosendaal waar juist de meeste horecagelegenheden van Roosendaal te vinden zijn.

3de plaats: Join us

De meeste ideeën die we hebben ontvangen zijn bedoeld voor ouderen. Dit ingediende idee richt zich op jongeren, een groep waarbij het probleem van eenzaamheid wordt onderschat. En omdat jongeren de toekomst zijn, wil de jury het probleem al op jonge leeftijd aanpakken zodat deze doelgroep weerbaarder wordt in de toekomst. De jury zegt dat het goede aan dit plan is dat de doelgroep actief benaderd wordt.

Het idee is een structurele oplossing doordat Join us aan een lokale organisatie leert hoe ze adequaat eenzame jongeren kunnen begeleiden. Het is een reeds bestaand idee maar goed haalbaar en de jury verwacht een grote impact bij de (eenzame) jeugd.

4de plaats: BurenBoompje

Ook dit idee was bijzonder origineel. Het richt zich met name op 70-plussers en op bewoners van etagewoningen. Wat de jury betreft maakt leeftijd niet uit en kan een ieder hier gebruik van maken.

Het idee is goed toepasbaar voor mensen die geen gebruik maken van een mobiele telefoon of tablet. Ook is het idee geschikt voor mensen die minder mobiel zijn omdat de boom geplaatst wordt op gemeenschappelijke centrale plaats. Iemand die niet makkelijk een kaartje in de boom zal hangen kan wel reageren op de oproep van een ander wat er voor zorgt dat het laagdrempelig is om mee te doen.

5de plaats: Community Gemeente Roosendaal

De jury weet intussen dat apps goed ingezet kunnen worden om eenzaamheid te verminderen en dat deze methode werkt. Er zijn veel ideeën ontvangen voor het inzetten van een app en van alle inzendingen vond de jury deze het beste. Deze app toont op basis van de locatievoorziening welke activiteiten, hulpverzoeken en aanbod er in de buurt van de gebruiker is. In Roosendaal wordt al best veel georganiseerd maar lang niet alles is bekend. Met deze app wordt voor de gebruiker overzichtelijk wat er in zijn of haar buurt allemaal te doen is.