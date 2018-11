Vijf vragen over het sociaal domein Halderberge

De gemeente Halderberge geeft met het beleidsplan ‘De kracht van samen’ een vervolg aan de drie jaar geleden ingezette decentralisaties in de zorg, jeugdzorg en participatiewet. Vijf vragen aan wethouder Thomas Melisse over de ambities van Halderberge op het gebied van zorg, werk, jeugd, onderwijs, sport, volksgezondheid en welzijn.

1.Hoe staat Halderberge er op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en participatie voor?

We zijn op de goede weg. Het transitieproces is goed doorlopen. Nu de volgende stap. De horizon verbreden. Het beleidsplan wat er nu ligt is gemaakt voor alle onderdelen van het sociaal domein. Omdat we ook nog eens met zo'n dertig partijen hieraan gewerkt hebben, is de titel ‘De Kracht van samen’ goed gekozen.

2.Wat verandert er voor de inwoners als het gaat om maatschappelijke ondersteuning?

Niets. Of toch. We gaan nog meer vraaggericht te werk. Denken minder vanuit aparte wetten en regeltjes, maar juist vanuit wat onze inwoner nodig heeft. Ook zetten we sterker in op preventie. We willen er vroeg bij zijn, als het probleem nog klein is. Dan is de oplossing namelijk ook klein, lees: goedkoper.

3.In het plan zijn ook de ambities op het gebied van onderwijs, sport en volksgezondheid opgenomen. Waarom eigenlijk?

Omdat alles met elkaar samenhangt. Een goede opleiding biedt meer kans op een baan. Een baan geeft ritme en structuur aan je leven. Daar blijven we gezond bij, net als sporten of meer bewegen. Een aangenamer leven maakt gelukkiger, zorgt voor een goede sfeer in huis. Een betere opvoeding en daarmee minder gedragsproblemen bij jongeren. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

4.In Halderberge vormen de wijkteams de ogen en oren van de maatschappelijke ondersteuning?

Los van de signaleerfunctie zijn de wijkteams de toegang tot zorg binnen de gemeente. In elk wijkteam zit een jeugdprofessional die onze burgers helpt met vragen over opvoeden en opgroeien. Er zit een RIA-medewerker als vraagbaak voor Wmo-vragen en een consulent hulp bij financiële zorg. Inwoners kunnen bij hem of haar terecht met vragen over werk en inkomen. De wijkteams zitten in de steunpunten in de kernen, maar we gaan ze nog zichtbaarder maken.

5.Wat wil Halderberge met ‘De kracht van samen’ bereiken?