Vijf vragen over de Carmina Burana in de basiliek van Oudenbosch

OUDENBOSCH - Goede wijn behoeft geen krans. Zonder enige vorm van publiciteit is de Carl Orf's Carmina Burana in de basiliek van Oudenbosch binnen enkele weken uitverkocht. Vrijdagavond 17 november staan 1100 concertgangers op de trappen van de kleine Sint Pieter voor het twee uur durende theatrale muziekstuk. Vijf vragen aan Willem Snijders, binnen de stichting Promotie Basiliek belast met de concerten.

Hoe komt het dat dit concert zichzelf verkoopt?

,,Het is al de derde keer dat we de Carmina Burana in huis hebben. We hebben 1100 zitplaatsen. Alle keren uitverkocht. Los van de bijzondere uitvoering door een Roemeens orkest en koor, zijn veel mensen gecharmeerd van de bijzonder entourage. Afgaande op de ticketverkoop zien we dat de kaartjes in het hele land verspreid worden. Meer nog buiten dan binnen West-Brabant. Mensen willen de replica van de pauselijke kerk graag zien. Of dat nog steeds te danken is aan het feit dat Frans en Mariska Bauer hier trouwden, weet ik niet.''

De Matthäus Passion wijkt vanwege verbouwingswerkzaamheden aan de kapel van Saint Louis volgend jaar eenmalig uit naar de kerk van Wouw. De akoestiek van de basiliek vond men te mager. Hoe kijkt u daar tegen aan?

,,Ik heb geen absoluut gehoor, maar bij de vorige keren zat ik achterin de basiliek. Daar kreeg ik kippenvel bij het horen van de onversterkte klanken van orkest en koor. Het is jammer dat de Passion niet komt. We hebben zelf ook ooit het verzoek gekregen Bachs oratorium in de basiliek te laten uitvoeren. Maar dat doen we niet, we gaan niet concurreren met de stichting. Tegen de criticasters zeg ik altijd: kom eerst eens luisteren en oordeel dan.''

Wat komt er voor u allemaal bij kijken om zo'n uitvoering naar Oudenbosch te halen?

,,In dit geval is er een concertorganisator, die de hele toernee regelt inclusief promotie en kaartverkoop. Wij verhuren de kerk, bouwen het podium op, regelen de catering met de lokale slijter, zorgen voor toiletwagens en gooien bijtijds de deur open. Na afloop mogen we alles weer afbreken, zodat er eventueel de andere dag weer een kerkdienst kan worden gehouden.''

Quote Erkenning is er gelukkig steeds meer. Willem Snijders

Gaat het altijd zo?

,,Nee, we organiseren ook wel eens concerten zelf. Dan houden we alles in eigen hand, maar zijn de eventuele risico's ook voor ons. In het verleden haalden we regelmatig Dana Winner hierheen voor kerstconcerten, ook Lord of the Rings-filmmuziek is hier ten gehore gebracht. Dit jaar komt de Mastreechter Staar. Vaak krijgen we de vraag of André Rieu een keer komt spelen. Persoonlijk hoop ik Guus Meeuwis nog eens voor een kerstconcert te kunnen strikken.''

Bent u trots dat de basiliek in de toernee van Carmina Burana in één adem genoemd wordt met het Concertgebouw Amsterdam en de Rotterdamse Doelen?

,,Mensen uit Halderberge of West-Brabant beseffen vaak niet wat voor een publiekstrekker in Oudenbosch staat. Niet voor niets behoort de basiliek tot het 'Grootste museum van Nederland'. Erkenning is er gelukkig steeds meer. Als straks het basiliekplein opnieuw is geplaveid krijgen we een toeristische topper van jewelste. Maar eerst ga ik vanavond weer op de achterste bank zitten als om acht uur dirigent Raymond Janssen aanzet voor het Oh Fortuna. Ik krijg nu al kippenvel.''