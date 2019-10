Vijf vragen aan protestboer Niek uit Roosendaal

Waarom ga je protesteren in Den Haag?

,,Ik ben ontzettend onzeker over mijn toekomst. De toekomst van ons melkveebedrijf. Ik doe niks liever dan koeien houden. Door regelgeving die door de overheid is bedacht komt mijn bedrijf in gevaar. Die regelgeving is in mijn ogen compleet in strijd met hoe andere Europese landen het aanpakken. Ik ben heel erg bang dat mijn toekomst wordt afgepakt en ik niet mijn grote passie kan blijven uitvoeren".