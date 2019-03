Vijf vragen aan de Gastelse arts-onderzoeker Koen Hussaarts over effecten van kurkuma op borskanker

Het onderzoek aan het Erasmus MC naar de bijwerkingen van de specerij kurkuma op pati ë nten met borstkanker is verricht door de 28-jarige Gastelse arts-onderzoeker Koen Hussaarts. Vijf vragen over zijn onderzoek en werk.

1.Het oude gezegde luidt: baat het niet, dan schaadt het niet. In het geval van van de specerij kurkuma gaat die vlieger kennelijk niet op?

,,Klopt! Veel patiënten met kanker gebruiken kurkuma naast de normale behandeling, omdat ze denken dat het een extra geneeskrachtige werking heeft op de kanker. In de praktijk gebruikt twintig tot dertig procent van de borstkankerpatiënten kurkuma naast de normale behandeling, die vaak bestaat uit tamoxifen (een soort hormoontherapie) gedurende vijf jaar. Wij hebben gekeken of de combinatie van kurkuma en tamoxifen veilig was. We kwamen er echter achter dat het medicijn minder goed wordt opgenomen in het lichaam en daardoor dus ook mogelijk minder effectief is.‘’

2.U zegt: wij komen terug van het idee dat dit kruid helpt tegen kanker. Is het verhaal dan ook door medici de wereld in geholpen?

,,Het is een kruid dat van origine gebruikt wordt in de traditionele Chinese geneeskunde. Hier geloven ze dat dit kruid een geneeskrachtige werking heeft op heel veel aandoeningen waaronder kanker. Onderzoekers hebben geprobeerd dit aan te tonen in verschillende onderzoeken, maar er is nog geen duidelijk bewijs hiervoor. Echter het feit dat sommige onderzoekers denken dat er een effect is zet patiënten er vaak al toe om daadwerkelijk kurkuma te gaan gebruiken. Deels ook in het kader van ‘baat het niet dan schaadt het niet’.‘’

3.U maakt deel uit van een team dat onderzoek doet naar de wisselwerking van voedingssuplementen en kankermedicijnen. Zijn de uitkomsten van dit onderzoek een doorbraak?

,,De uitkomsten van dit specifieke onderzoek zijn zeker een doorbraak, omdat het eigenlijk het eerste onderzoek is dat kijkt naar de invloed van kurkuma op de normale therapie bij borstkanker. Wij proberen met onze onderzoeken vooral te kijken naar de veiligheid van combinaties van voeding met antikankermedicijnen om op deze manier te streven naar een optimale kankerbehandeling.‘’

4.Geeft dit onderzoek ook weer dat dierproeven niet per definitie hetzelfde effect hebben als wanneer het wordt toegepast op mensen?

,,Het klopt inderdaad dat dierproeven zeker niet hetzelfde zijn als proeven in mensen. Vaak is het wel een eerste stap en kun je er veel nuttige informatie uit halen, maar zoals muizen zijn uiteraard heel anders dan mensen en zijn de uitkomsten van deze onderzoeken dus zeker niet precies over te nemen. Dit blijkt ook eens te meer uit onze resultaten.‘’

5.Een jonge, Gastelse arts verricht belangrijk werk in de strijd tegen kanker. Waar liggen u verdere ambities?