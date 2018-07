Vijf tieners opgepakt in onderzoek naar mishandeling in Roosendaal

'Dapper hoe deze vrouwen vooral uit liefde voor hun kind handelen'

30 juni OUDENBOSCH - Of de baby, die deze maand te vondeling is gelegd in een vondelingenkamer van de Stichting Beschermde Wieg in Oudenbosch werd aangetroffen, kunnen Sofie en Jan Nagelkerke niet zeggen. Discretie en anonimiteit zijn sleutelwoorden binnen de stichting, die vrouwen in nood te hulp schiet.