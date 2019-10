Vijf straten in Halderbergse wijken worden aangepakt; verkeer rijdt er veel te hard

OUDENBOSCH - Rondwegen en reconstructies alleen zijn kennelijk niet voldoende om de snelheid in de bebouwde kom uit het verkeer te halen. Snelheidsmetingen in Halderberge tonen aan dat op meerdere plaatsen nog te hard gereden wordt. Burgemeester en wethouders hebben besloten het krediet verkeersremmende maatregelen aan te wenden. In totaal gaat het om 110.000 euro.

Het geld wordt gebruikt om vijf urgente knelpunten op te lossen, waar te hard gereden wordt . In het West-Vaardeke bijvoorbeeld is het aandeel te hard rijders 47 procent, aan het Groene Woud zelfs 74 procent. Op beide ontsluitingswegen in Oudenbosch geldt een maximale snelheid van 30 kilometer per uur. Maar aan het West-Vaardeke net de onderdoorgang met de Kade wordt gemiddeld 37 kilometer per uur gereden.

Omwonenden klagen al geruime tijd over het verkeer dat ter plaatse te hard rijd. Carole Vermeegen woont in een monument. ,,Mijn woning lijdt enorm onder het zware vrachtverkeer. Een gemeente zou zich moeten bekommeren over haar monumentale gebouwen. Ik kaart het al drie jaar aan bij de gemeente, maar tot op de dag vandaag gebeurt er niets.‘’ Ze denkt dat het aantal snelheidsduivels aanmerkelijk hoger ligt. ,,Ze scheuren hier ook wel eens met 100 per uur voorbij.‘’

Groene Woud

Het gemeentebestuur bevestigt dat de straat door ‘burgerparticipatie is aangedragen als potentieel onveilig'. Snelheidsremmende maatregelen worden genomen. In het Groene Woud is het nog gekker. Daar rijdt driekwart van de gemeten automobilisten harder dan de toegestande 30 kilometer per uur. Wethouder Jan Mollen zegt een snelheidsremmende maatregel in petto te hebben.

Bij basisschool De Bukehof aan de Wilgenstraat in Oudenbosch en 't Bossche Hart in Bosschenhoofd worden parkeerproblemen aangepakt. Mollen: ,,Ouders parkeren in de bochten op de stoep. Dat geeft een onveilige situatie voor de kinderen.‘’ In Bosschenhoofd worden de zogeheten Dick Brunapalen en afzethekken geplaatst. De Nijntjes-uitingen tonen het verkeer dat ze in een schoolomgeving rijden. Het voorkomt tevens ongeoorloofd parkeren bij de school.

Gastelsedijk West