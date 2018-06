Vijf jaar na doorstart draait Roosendaals bouwbedrijf BVR weer een miljoenenomzet

,,Nooit eerder hebben we zulke mooie cijfers gescoord. We kijken zeer tevreden terug op 2017. Voor dit jaar verwachten we opnieuw een dikke plus. De stijgende lijn heeft voornamelijk te maken met het economisch herstel in de bouw. De aantrekkende woningmarkt zorgde voor meer nieuwbouw, maar ook op het gebied van renovatie en onderhoud was er meer werk", aldus BVR-directeur Tonny Vromans.

Risico

De Roosendaalse onderneming heeft ook andere tijden gekend. BVR ging begin 2013 failliet, de directie nam onder meer te veel risico door te blijven bouwen zonder dat de gebruikelijke 70 procent van een project was verkocht.

Maar sinds de doorstart, eveneens in 2013, schrijft de onderneming voor de vijfde keer op rij zwarte cijfers. ,,Om voldoende werk te hebben, gingen we steeds verder van huis en bouwden we ook in de Randstad. Maar nu de economie ook in West-Brabant goed draait, blijven we dichter bij huis. Alleen voor Mc Donald's maken we een uitzondering. Samen met nog drie aannemers bouwen en verbouwen we alle filialen van Mc Donald's in Nederland", vertelt Vromans.

Specialisaties

BVR houdt zich niet alleen bezig met woningbouw, maar ook met bouwprojecten in de zorg, het onderwijs en de industrie. ,,En we specialiseren ons verder in transformatie van bestaande gebouwen. Voorbeelden zijn de oude LTS en voormalig klooster Mariadal in Roosendaal. Bij Mariadal is er sprake van een mix van wonen, zorg en horeca. Voor ons een innovatief concept waar we veel van verwachten." Vromans legt verder uit dat de renovatie en nieuwbouw van transformatorstations ook een groeiende bedrijfstak is. ,,Vanaf 1 juli moet er in Nederland gasloos worden gebouwd, dit betekent een toename van het elektriciteitsnetwerk. Vandaar de toename naar trafostations, we zijn daar erg druk mee."