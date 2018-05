Vijf jaar celstraf geeist voor inrijden op agenten bij alcoholcontrole

Tijdens de alcoholcontrole in de Burgemeester Prinsensingel op zaterdag 3 februari zagen de agenten een zwarte auto met grote snelheid op zich afkomen. De bestuurder van de auto negeerde stoptekens van de agenten en leek meer gas te geven in plaats van af te remmen. Volgens een agent reed de auto met een snelheid tussen de 80 en 100 kilometer op ze af.

De politie heeft de auto na het doorrijden proberen te achtervolgen, maar de wagen niet kunnen terugvinden. De Roosendaler is aangehouden aan de hand van het huurcontract van de auto, die voor drie dagen gehuurd was

Verklaring

De verdachte geeft toe dat hij na een avond stappen in de zwarte gehuurde auto is gestapt op het parkeerterrein van het Emile van Loonpark en hard is weggereden. Maar net buiten het parkeerterrein, bij het gemeentehuis, heeft hij de gehuurde auto kort gestopt volgens de Roosendaler en aan een vriend uitgeleend die verder is gereden. De verdachte is volgens zijn verklaring met een paar meisjes naar huis gegaan.