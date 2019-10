Vijf jaar cel voor gruwelijke verkrachting ‘door zwarte magie’ in Oudenbosch

Tiny House testen in Hoeven

23 oktober SCHIJF/HOEVEN - Nu hun duurzame droomhuisje klaar is, willen Heleen Verdaasdonk en Dion Nieuwenhuize het ook daadwerkelijk uitproberen. Hun zelfgebouwde Tiny House (dertig vierkante meter) is daarom woensdag in alle vroegte van een bouwloods in Schijf naar een camping in Hoeven overgebracht. ,,Een tussenstop’’, noemen ze dat. Want de zoektocht naar een bescheiden eigen perceel gaat onverminderd verder. ,,Wij hebben geen vijfhonderd vierkante meter nodig.’’