Vijf jaar cel vanwege ‘angstaanjagende poging tot afrekening’ in woonwijk in Roosendaal

Marjolein overleeft ‘kille liquidatie’ in Kamp van Konings­brug­ge

13 december SCHIJF - Het zo realistisch mogelijk benaderen van de werkelijkheid. In het adembenemende tv-programma Kamp van Koningsbrugge lukt dat alleszins. In de zevende aflevering zijn de acht overgebleven deelnemers door zwaar bewapende terroristen gegijzeld. Ze worden blootvoets in een ruimte gedumpt, de handen vastgebonden en een kap op het hoofd.