Vijf Halderbergse carnavalsprinsen vieren eigen Prinsjesdag: ‘Voorzichtig plannen maken voor 11-11’

In coronatijd legde ook de laatste horeca in het kleinste dorp van Halderberge het loodje. Hoewel er nieuwe plannen zijn met dorpshuis De Steiger is het komende carnaval daar nog niet mee geholpen. Terwijl de vijf prinsen zo aan de waterkant stonden te mijmeren, kwam vanaf Dinteloord een speedboot aanvaren. Aan boord was een in carnavalskleren uitgedoste Richard Wessel, die namens Peejloofdurp op zoek was naar een geschikte prins. Want hoewel Dinteloord al weer elf jaar een optocht heeft, ontbreekt het protocol.



,,Maar horeca hebben we wel’’, lokte carnavalsliefhebber Wessel de vijf leutvorsten uit Halderberge naar zijn speedbootje waarmee prompt koers gezet werd naar Dinteloord. De ludieke actie was ook een stevige hint naar de gemeente, die pas over twee jaar met de verbouwing van het dorpshuis in Stampersgat begint. ,,Tot die tijd zijn we als carnavalsclubje toch een beetje zwervende’’, aldus Picavet.