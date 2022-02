Vijf aanhoudingen in centrum van Roosendaal: belediging, ordeverstoring en vals geld uitgeven

Mogelijk schietinci­dent bij oprit A17 in Roosendaal, gewonde man meldt zich in ziekenhuis

ROOSENDAAL - De oprit van de A17 in Roosendaal was maandagavond een korte tijd dicht in verband met een politie-onderzoek. Agenten hebben ter plaatse op de oprit een onderzoek uitgevoerd. Volgens een woordvoerster van de politie meldde een gewonde 31-jarige man uit Roosendaal rond 21.30 uur in het ziekenhuis dat hij was beschoten na een verkeersruzie.

