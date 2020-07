Viertal slaat en schopt man (31) uit Roosendaal ‘zonder aanleiding’ in elkaar

Radeloze eigenaar afgebrand koetshuis wil monument wel opbouwen, maar ‘wordt tegenge­werkt’

15 juli ROOSENDAAL - Het drama rondom het koetshuis in Roosendaal blijft maar door etteren. Eigenaar van het in 2018 afgefikte koetshuis, Rob Göbel , moet het gemeentelijk monument weer opbouwen in de oude staat. Maar daar heeft hij geen geld voor.