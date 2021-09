Vierde poging voor Sfeerstrand: ‘Je moet hier niet zitten wachten tot de klanten voorbijlopen’

Sfeer­strand moet wéér opnieuw beginnen: zaak al sinds januari gesloten, nadat uitbaat­ster opstapte

19 juni ROOSENDAAL - Het onkruid staat op grote delen van het kunstmatige zandstrand kniehoog, de lichtblauwe verf op de raamluiken van het paviljoen is deels afgebladderd. Verschillende houten onderdelen op het terras lijken met grof geweld te zijn losgerukt of ingetrapt, even verderop ligt een verlaten plastic tas met lege flessen drank. Nee, sfeer is op het Sfeerstrand ver te zoeken.