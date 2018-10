Vierde Beatles evenement zaterdag op Tongerloplein

VIDEO en LONGREAD De zoete glorie van Red Band: een kijkje in de snoepkeu­ken van Roosendaal

14:02 ROOSENDAAL - Snoepfabrikant Red Band is al 90 jaar thuis in Roosendaal. Op dezelfde plek waar ooit de allereerste machines werden geplaatst voor het fabriceren van snoepgoed, rollen nog altijd kleurrijke en zwarte lekkernijen van de lopende band. Een kijkje in de snoepkeuken van Roosendaal.