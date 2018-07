Vier partners in religieus erfgoed Oudenbosch houden elkaar goed vast

Met het ondertekenenen van de samenwerkingsovereenkomst komt er na een stilte van de anderhalf jaar weer beweging in het grote restauratie- en herbestemmingsplan van oude religieuze gebouwen in het hart van Oudenbosch. De totale investering vergt 23 miljoen euro. Daarvan ligt 4,5 miljoen euro op de plank in het provinciehuis van Den Bosch.

De andere partijen, gemeente Halderberge, Woonkwartier en aannemer Van Agtmaal moeten de overige miljoenen op zien te brengen. Een verdeelsleutel is er niet. Het bedrag is opgebouwd uit de investeringen in de verschillende plandelen. ,,De complexiteit van dit project vergt intensief overleg en onderling vertrouwen om alles tot een goed einde te brengen'', illustreert vastgoedmanager Hans van Hees van Woonkwartier, ,,We hebben elkaar eens goed vast gehouden en geconcludeerd er vanuit ieders maatschappelijke verantwoordelijkheid voor te willen gaan.''

Van Hees ontkent niet dat de bouwmarkt in een staat van hoogconjunctuur verkeert met stijgende bouwkosten. ,,Dat is hier niet anders dan in de rest van het land. Het maakt de puzzel niet eenvoudiger, maar het is aan ons om daar creatief mee om te gaan.''

De ondertekening brengt de uitvoering een stuk dichterbij. Van Hees verwacht dat Van Agtmaal komend najaar de eerste steigers tegen de kapel van Saint Louis plaatst. Het koepeldak heeft prioriteit. In kapel en Mariabouw komt het cultureel cluster, een combinatie van cultureel centrum, de drie musea en de KBO huisvesting.

Raadslid Frank Rockx van oppostiepartij CDA is blij dat er eindelijk schot in komt. ,,Aan de kapel zou veel eerder begonnen zijn. Het hele project loopt vertraging op en het is maar zeer de vraag alles in 2021 opgeleverd kan worden. Dan mogen we wel met gezwinde spoed beginnen.''

Hij vreest voor bijkomende kosten onder meer door stijgende bouwprijzen. ,,Laten we hopen dat het binnen de 23 miljoen blijft. Voor de provincie houdt het bij 4,5 miljoen op, dus zullen de andere drie partijen elkaar hard nodig hebben om alles gerealiseerd te zien.''

VDG-raadslid Gert Logt had gehoopt bijgepraat te worden door het college na een besloten informatiebijeenkomst over onder meer dit onderwerp, waar hij niet bij kon zijn. ,,Nu moet ik de vervolgstappen uit de pers vernemen.'' Ook Logt vraagt zich af of in dit tempo alles wel gerealiseerd wordt. ,,Dan moet alles mee zitten. Als er wijzigingen in het bestemmingsplan nodig zijn en er trapt iemand op de rem tot bij de Raad van State, zijn we zo een half jaar verder.''

Gerard Huijpen van de grootste coalitiepartij VVD is gematigd optimistisch. ,,Het is nu of nooit. Het wordt tijd dat we definitief knopen doorhakken, want we hebben al veel te lang niets gehoord. Dat geldt trouwens ook voor de rapportage van de kwartiermaker. Die zou alle gebruikers voor het toekomstig cultuurcluster bij elkaar brengen, maar al lang is niets meer van deze mevrouw vernomen.''