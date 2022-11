Vier mannen opgepakt bij drugsactie in Roosendaal: drugs gevonden in woning boven winkel

ROOSENDAAL - Vier mannen zijn vrijdagmiddag opgepakt in de buurt van het Heilig Hartplein in Roosendaal. In een woning boven een paar winkels aan het plein vonden agenten drugs. De woning wordt momenteel uitgebreid doorzocht. Dat meldt de politie.

Een deel van de straat is afgezet. Het gaat om een onderzoek vanwege drugsoverlast op het plein.

De eerste verdachte werd op straat aangehouden vanwege drugsoverlast. Kort daarna is een tweede verdachte opgepakt voor het bezit of de handel in harddrugs. Het gaat om een mogelijke bewoner van de bovenwoning.

De derde verdachte is ook opgepakt voor het bezit of de handel in harddrugs. Alle drie de verdachten zitten vast voor verder onderzoek. Iets later is ook een vierde verdachte opgepakt, ook voor het bezit of de handel in harddrugs.

Op 13 oktober was er op het plein ook een politieactie. Toen werd er gezocht in een horecapand, snoepwinkel en belwinkel. Vijf mannen zijn destijds opgepakt. Ook nam de politie 40 kilogram hennep in beslag wat ze vond in een woning aan de Wattstraat. Dat huis moest later twee maanden op slot. Nu gaat het om een woning boven die drie winkels. De arrestatie en de zoektocht zijn in het verlengde van die eerdere drugsactie.

Over de identiteit van de verdachten is nog niets bekend.

Volledig scherm De politie houdt weer een drugsactie bij het Heilig Hartplein in Roosendaal © Eye4Images/Christian Traets