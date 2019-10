Vier kwekerijen opgerold in Steenbergen, Halsteren en Klundert: honderden planten geruimd

In Oudenbosch mankeert in oorlogs­tijd zelfs geen pan van een dak

9:30 OUDENBOSCH - Afgezet tegen buurdorpen als Standdaarbuiten en Stampersgat is Oudenbosch haast ongeschonden door de oorlogsjaren heen gekomen. Dat neemt niet weg dat er genoeg persoonlijk leed is geweest en 39 inwoners de oorlog niet overleefden. Zij sneuvelden echter niet in Oudenbosch zelf, maar in de meidagen '40, op zee, in door Duitsers bezet gebied en in Nederlands Indië.