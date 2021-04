Vier keer pakte de politie zijn trompet af, maar Roosendaalse straatmuzikant toetert gewoon lekker door

Roosendaal krijgt een Fort: trainingen voor kinderen in armoede

14 april ROOSENDAAL - Roosendaal krijgt als vierde stad van Nederland een locatie van Het Fort, een buitenschools lesprogramma speciaal voor kinderen die opgroeien in armoedegezinnen. Bij Het Fort krijgen kinderen uit sociaaleconomisch kwetsbare gezinnen extra trainingen en leren ze vaardigheden om van hun leven een succes te maken. In Roosendaal landt Het Fort in de wijk Langdonk, in het gebouw van de Evangelische Gemeenschap Roosendaal aan Benedendonk.