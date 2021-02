Vier jaar natuuronderzoek bij grootste zonnepark van Roosendaal

winterweer Regen aan botbreuken door ijspret in West-Brabantse ziekenhui­zen

14 februari WEST-BRABANT - Ze voelden het ijs kraken. Maar toen was het al te laat. Een paar tellen later lagen Judith Ketelaars en Ingrid Laenen in het water. Een heldhaftige voorbijganger heeft de dames uit de ijskoude Bergse Binnenschelde getrokken. Op meerdere plekken ging het dit weekend mis op het ijs. En dat betekende topdrukte in de West-Brabantse ziekenhuizen.