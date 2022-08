Vier dagen feest in Wouwse Plantage

Cafébaas zit niet op rookverbod op terras te wachten: ‘Moet toch gewoon kunnen?’

ROOSENDAAL - Een rookverbod op het terras? Bij een eetgelegenheid waar veel kinderen komen, is het te billijken. Maar op een terras bij een kroeg of een café is het uit den boze. Daar moet de klant gewoon een rokertje op kunnen steken, vinden West-Brabantse horecaondernemers.

30 juli