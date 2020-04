Videobellen was voor Nicoline even lastig, maar gelukkig was daar schrijftolk Linda

SPRUNDEL - Fysiotherapie op afstand. Het bleek te kunnen. In veel praktijken werd het door middel van videoconsulting snel opgepakt. Maar wat als je doof bent? Dan is communiceren via zo'n klein beeldscherm nog zo eenvoudig niet.

Nicoline Franken-Osterman (60) heeft op jonge leeftijd haar gehoor verloren. Haar droom om dokter of verpleegkundige te worden moest ze laten varen, maar ze zette wel door om fysiotherapeute te worden. Samen met haar man Michaël en zoon Menno runt ze de Sprundelse praktijk in de St. Janstraat. Haar doofheid stond Nicoline in de 38 jaar dat ze haar vak uitoefent, zelden in de weg.

Aanpassen aan alle omstandigheden deed ze van nature al. Leergierig is ze ook, anders schop je het niet tot oncologie-, oedeem- en bekkenfysiotherapeute. Volgens ingewijden een unieke combinatie van specialismen. Daarnaast geeft ze ontspanningstherapie en sportrevalidatie. ,,Maar toen de praktijk op slot ging en we overstapten op videobellen heb ik wel een nachtje wakker gelegen. Het face to face contact met de patiënten gaat me dankzij mijn liplezen goed af. Je bouwt een band op met de patiënten en daar hoort elkaar in de ogen kijken bij. Bovendien heb ik sinds anderhalf jaar ondersteuning van een cochleair implantaat. Dat biedt me de mogelijkheid weer iets te horen.‘’

Liplezen

Communiceren met haar patiënten was nooit een probleem. ,,Maar online communiceren is totaal nieuw voor mij. Als digibeet werd het een extra uitdaging om bereikbaar te zijn. Liplezen via scherm gaat moeizaam. Het frustreerde enorm dat ik mijn patiënten niet de zorg kon verlenen, die ik kan geven.‘’

Gelukkig was er Linda Gomes, haar vaste schrijftolk bij eerdere cursussen, die Nicoline volgde. Ze nodigt de verslaggever uit op een afstandje in de behandelkamer een sessie bij te wonen. Op het afgesproken tijdstip zit de schrijftolk in eigen huis klaar achter het toetsenbord. ,,Ze tikt haast rechtstreeks in wat ik met mijn patiënten bespreek.‘’ Op het linkerscherm meldt patiënt Suus zich. Ze kreeg na borstkanker lichamelijke klachten, die ze bij Fysiofit laat behandelen.

Sleutelbeen

Eerst maakt Nicoline een bemoedigend praatje. ,,Hoe was je weekend? Kun je het nog volhouden?‘’ Dan beginnen de oefeningen. Suus neemt een halter in handen net als Nicoline op afstand. Ze doet het voor en op de laptop zien we Suus het na doen. ,,Over de schouder naar het sleutelbeen en weer terug. 1-2-3. Goed zo.‘’

Als Suus aangeeft dat sommige oefeningen best zwaar zijn, ziet Nicoline dat met een schuin oog meteen op het scherm. ,,Het went voor beide partijen heel snel. Ik maak oogcontact en neem de tijd. Oefenprogramma's hebben we online naar de patiënten gestuurd. En ik vraag steeds wat er beter kan.‘’