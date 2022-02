Via verkeershufters wil Roosendaal zwaardere criminaliteit aanpakken: ‘Teken van ondermijning’

De lasergun van Harold bewijst het: ze rijden als gekken over de Molen­straat

OUDENBOSCH - In het rijtje Halderbergse wegen waar te hard wordt gereden, ontbreekt de Molenstraat in Oudenbosch niet. Toch is er al dertig jaar niets gedaan aan de doorgaande weg richting Bosschenhoofd. Tijd voor actie, vindt een bewonerscomité.

3 februari