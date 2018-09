Veulentje Esther blijkt een goudmijn te zijn

VIDEO 750 jaar Roosendaal: 10 mijlpalen in de geschiede­nis in beeld

7:29 ROOSENDAAL - Het 750-jarig bestaan van Roosendaal wordt al een jaar gevierd, maar dé feestweek begint vrijdag 21 september. In aanloop daar naartoe brengt BN DeStem een serie verhalen over de stad en het leven van gewone Roosendalers, vroeger en nu. We beginnen met 750 jaar Roosendaalse historie. In de video zijn 10 mijlpalen in beeld gebracht.