Vesparados cruisen in vol ornaat over Brabantse wegen

Dronken Belg (35) veroor­zaakt spoor van vernielin­gen en slaat over de kop met zijn auto in Schijf

14:19 SCHIJF - Een automobilist (35) uit Essen (B) is in de nacht van dinsdag op woensdag tegen een boom beland in een bos aan de Hoeksestraat in Schijf. De man belde rond 03.30 uur zelf de hulpdiensten met de mededeling dat hij vermoedelijk in slaap was gevallen in zijn auto.