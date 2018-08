'Verwarmingsmonteur' berooft 88-jarige van handtas in haar woning in Roosendaal

Hoeven werkt verder aan de terugdrin­gen waterover­last

10:00 HOEVEN - Om geen waterbedeffect te veroorzaken, gaat de gemeente Halderberge op nóg twee plaatsen in Hoeven de wateroverlast te lijf. Nadat eerste een retentiebekken is aangelegd in de Hofstraat en een waterbergingskelder in het Groene Hart, staan vanaf 3 september nieuwe rioleringswerkzaamheden op stapel.