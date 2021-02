Verwarde vrouw met mes zorgt voor angstige momenten bij twintig jongeren op veldje in Roosendaal

Click & Collect draagt niks bij aan kassa van winkeliers: ‘Het is om te huilen’

22 februari ROOSENDAAL - ,,Het is om te huilen, meneer. Hier in Tolbergcentrum zijn alle winkels open. Behalve de mijne.” Vraag aan Evelien Martens van modezaak Josha Women & Accessoires hoe zij de eerste weken van de Click & Collect-regeling heeft beleefd en het lijkt of ze de emoties wekenlang heeft opgespaard.