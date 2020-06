Verwarde man staat met keukenmes in woning Oudenbosch en dreigt huis op te blazen

update Buren werden wakker van brand in grote loods Wouwse Plantage: ‘Behoorlijk schrikken’

13:17 WOUWSE PLANTAGE - Een grote loods aan de Mariabaan in het buitengebied van Wouwse Plantage is in de nacht van dinsdag op woensdag uitgebrand. De mensen die naast de loods wonen zijn geschrokken. Er zijn geen mensen of dieren betrokken bij de brand.