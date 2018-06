Vervallen koetshuis wordt fietsenwinkel mét testparcours: 'Een verborgen parel'

Het terrein daarachter wordt ingericht als testparcours voor klanten. Ook de zwaar verwaarloosde theekoepel achter op het terrein wordt onder handen genomen, daar moet het weer mogelijk worden op een terrasje wat te eten en te drinken.

Fietsen

Die plannen komen uit de koker van Rien Slagter en Sander Habes. Slagter kocht het perceel ongeveer een jaar geleden aan. ,,Ik zocht toen een mooi project om in te kunnen investeren. En Sander, de zoon van mijn vrouw ('Want stiefzoon klinkt zo naar'), wil eigenlijk al jarenlang een fietsenwinkel beginnen. Vorig jaar hebben we besloten daar eens werk van te gaan maken. Ik ben toen ruimtes gaan zoeken en na een tijdje kwam ik ineens dit tegen. Mijn mond viel open van verbazing, dit is een verborgen parel.''

Volledig scherm Het voormalige koetshuis is jarenlang verwaarloosd, er is een ingrijpende verbouwing nodig om het pand op te knappen. © Chris van Klinken / Pix4Profs

Slechte staat

Quote Mijn mond viel open van verbazing, dit is een verborgen parel Rien Slagter Althans, dat moet het dan toch gaan worden. Het koetshuis (bouwjaar 1801) verkeert nu namelijk in slechte staat, het staat al jaren leeg. Het dak is deels ingestort, de bovenvloeren zijn doorgezakt. De theekoepel (uit 1850) is er al even beroerd aan toe. Onlangs is er een begin gemaakt met het opknappen van het perceel. Er zijn al zes volle containers puin afgevoerd.

Allereerst wordt het koetshuis onder handen genomen. Dat moet de winkel van Habes worden. De voorkant van het gebouw wordt werkplaats, aan de zijkant (de kant van de theekoepel) komt de winkel. Achter in de schuur - de voormalige woonkamer - wil Habes een ruimte inrichten voor het goed afstellen van de fietsen. De oude bedsteden worden toiletruimtes.

Volledig scherm Habes (l.) en Slagter voor de vervallen theekoepel. Hier moet iets van horeca terugkomen. © Chris van Klinken / Pix4Profs

Eigen testparcours

Habes - zelf fervent mountainbiker - wil zich exclusief richten op sportfietsers en dan bij voorkeur op mountainbikers. ,,En dan in de duurdere prijsklassen.

Een echte sportfietszaak is er nog niet de regio, de meesten verkopen zowel 'gewone' fietsen als sportfietsen.''

Quote Een echte sportfiets­zaak is er nog niet de regio, de meesten verkopen zowel 'gewone' fietsen als sportfiet­sen Sander Habes, ondernemer Tussen de winkel en het theehuis moet een klein mountainbikeparcours worden aangelegd, waar kopers hun fietsen en de afstellingen gelijk kunnen testen. Habes gaat de winkel runnen, maar mikt ook op twee, drie man personeel. Met die totale investering is grofweg een miljoen euro gemoeid.

Behouden

Volgens Slagter moeten zoveel mogelijk oude elementen van het koetshuis behouden blijven. ,,De oude stalen raampjes willen we bijvoorbeeld hergebruiken, maar ook bepaalde stenen.'' Met het Tongerlohuys is Slagter in gesprek over het inrichten van een mini-expositie over de historie van zowel de schuur als het theehuis.

Volledig scherm Een globale schets met rechts het testparcours van de winkel. Links daarvan de groene corridor zoals die tussen het Tongerlohuys (helemaal links) en het koetshuis moet komen te zien. © Schaap en Sturm Architecten