Vertraging voor nieuwe milieustraat, verkoop oud perceel nog niet rond

Geen vergaderin­gen in Roosen­daals raadhuis door kapotte lift

7:00 ROOSENDAAL - Het raadhuis op de Roosendaalse Markt is al wekenlang niet bereikbaar voor mensen die niet of slecht kunnen lopen. Dat heeft alles te maken met een kapotte lift. Deze wordt vervangen door een nieuw exemplaar. Om die reden worden raadsvergaderingen niet in het historische pand, maar in De Suite aan de Burgerhoutsestraat gehouden.