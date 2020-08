Versteende tuinen met boeddhabeelden, maar saai is het op Willebrord nooit

Rij wat verder de straten in en je ziet meer dan alleen de clichés, die we van het wielerdorp kennen. Er staan ook rijtjeshuizen met keurig aangeplante voortuintjes. Als er al een rotstuin met fontein of Griekse zuil opduikt, ziet het er piekfijn uit. De gemeente Rucphen en Sint Willebrord in het bijzonder mag dan hoog in het lijstje van tegeltuinen staan, een grauw en grijs betondorp is het allerminst.