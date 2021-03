Verstandelijk beperkten kijken naar dolfijnen tijdens vaccinatie

Eindelijk weer zwemles in De Stok: ‘Naar deze dag hebben we zó uitgekeken’

16 maart ROOSENDAAL - Of de kinderen aan de fotograaf nog één keer kunnen laten zien hoe goed ze in het water kunnen springen? Nou, reken maar! Denise van Rietschoten - coördinator zwemzaken - telt nog één keer af ‘voor een supersprong’ en even later vliegen de spetters haar om de oren in zwembad De Stok. Eindelijk weer.