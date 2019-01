Deze week was het de beurt aan Wim van Overveld, het immer loyale Statenlid uit Oudenbosch. Ik ken Wim vooral uit zijn tijd als raadslid in z’n eigen Koepelstadje. Scherp debater, maar geen echte stemmentrekker. Steevast vormde hij in de oppositie een tweemansfractie met speelgoedverkoper en afkortingenverzamelaar Wim Daas. Alleen al om hun beider voornaam hadden ze mijn sympathie. What's a world without Wimmen, nietwaar?

Van Overvelds kwaliteiten bleven niet onopgemerkt in buurgemeente Roosendaal, waar hij twee jaar wethouder mocht spelen. De next step was de provincie, waar hij naast beroepshomo Henk Krol in de Statenbankjes terecht kwam. Henk promoveerde op zijn beurt weer naar Den Haag en het scheelde niet veel of Wim was hem achterna gegaan. Onzichtbaar voor de buitenwacht bleef hij zich in het verre Den Bosch inzetten voor vergrijzend Brabant. Hoewel? 50Plus staat in Bossche kringen bekend als de meest passieve partij. Moties of amendementen indienen vindt Van Overveld verspilde moeite. ,,Ze worden toch weggestemd.‘’ Dachten ze er in de gemeenteraad ook maar zo over.