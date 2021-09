Versoepelingen luiden nog niet tot gejuich: ‘We moeten politieagentje gaan spelen’

Bestuurder (32) met ongeldig kentekenbe­wijs aangehou­den in Heerle

12 september HEERLE - Een 32-jarige bestuurder is zondagochtend rond 10.00 uur aangehouden bij De Wouwse Tol in Heerle. De man reed in een auto met een Pools kenteken, maar had een kentekenbewijs bij dat vanaf maart 2020 verlopen was.