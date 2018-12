Verrassing voor Ben Cartens die zelf in het complot zat

Van de Donk vertelt dit bij de uitvoering van het Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach, zaterdagavond in de Lambertuskerk in Wouw. Met dit extra concert, naast de jaarlijkse Matthäus Passion in april, viert de organiserende stichting haar 25-jarig bestaan. Van den Dungen stond alle 25 keren op de bok. De manier waarop hij Bachs meesterwerken interpreteert, geeft blijk van spiritualiteit, vindt de commissaris van de Koning. Als blijk van waardering voor zijn jarenlange artistieke betrokkenheid krijgt Geert van den Dungen de Commissarispenning uitgereikt. Ben Cartens, voorzitter van de Stichting Matthäus Passion Oudenbosch, zat in het complot. Maar tot zijn grote verrassing krijgt ook hij, als 'groot voorvechter van muziek en cultuur in Brabant' deze penning.

Teleurstellend

Cartens noemt de opkomst in de halflege Lambertuskerk teleurstellend. ,,En dat terwijl we de Matthäus Passion elk jaar zonder enige vorm van reclame twee keer uitverkopen.‘’ De mensen die er zijn genieten niet minder van de puntfijne en duidelijk met veel liefde en plezier uitgevoerde cantates in de kerk, die in de loop van de avond steeds kouder wordt.