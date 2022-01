Verplaatsen leutfeest Roosendaal naar Pinksteren ‘geen optie’ voor Stichting Carnaval

ROOSENDAAL - De Stichting Carnaval Roosendaal vindt het geen goed idee om het feest te verplaatsen naar een andere periode in het voorjaar of de zomer. ,,Wij houden vast aan onze traditie dat carnaval thuis hoort tussen 11-11 en aswoensdag.”

Aldus secretaris Joep van Rijswijk. Hij reageert hiermee op een hartenkreet, eerder dit jaar, van carnavalsvereniging Dun Tjappies. Zij vroeg het Roosendaalse carnaval net als in Prinsenbeek naar Pinksteren te verplaatsen. ,,Anders gaat er wéér een leutfeest in rook op.”

Niet getreurd

Voor de Stichting Carnaval is dat als gezegd ‘geen optie', maar niet getreurd: ,,We gaan er van uit dat we in 2023 ons carnavalsfeest gewoon weer als vanouds zullen kunnen vieren.”

Twee activiteiten kunnen dit jaar ‘ondanks het huidige coronaregime en na goed overleg met de gemeente’ alvast wél doorgaan: de verkoopdag op 29 januari en de verspreiding van de Kwakkelkraant met de bijbehorende collecte op zaterdag 5 februari.

Quote We gaan er van uit dat we in 2023 ons carnavals­feest gewoon weer als vanouds zullen kunnen vieren Joep van Rijswijk, Secretaris Stichting Carnaval Roosendaal

Van Rijswijk: ,,Jammer genoeg hebben we moeten besluiten om alle andere activiteiten in de aanloop naar het carnavalsweekend te schrappen. Maar voor de hoogtijdagen is het glas nog steeds halfvol. We houden er rekening mee dat er mogelijkheden komen om carnaval op één of andere manier te vieren.”

Creativiteit

Daarvoor is het eerst wachten op de persconferentie van aanstaande dinsdag. ,,Met de gemeente, horeca en de Kring bespreken we meteen daarna welke mogelijke opties te realiseren zijn. Die zullen we vervolgens verder uitwerken. Dat we dan een beroep doen op ieders creativiteit en improvisatievermogen is natuurlijk duidelijk.”