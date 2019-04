Verongelukte automobilist op A58 is 29-jarige rij-instructeur: 'Hij was de beste vriend die je kon wensen’

Oudenbos­sche Havenfees­ten moeten weer om de haven draaien

28 april OUDENBOSCH - De weergoden hebben het niet zo op de Havenfeesten in Oudenbosch. Voor het derde jaar op rij treft de braderie in het dorpscentrum precies de minste dag in een mooie week. Ondanks de frisse buien was het wel gezellig druk.