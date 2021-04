Vermoedelijk explosief in Roosendaal: woningen ontruimd en Explosieve Opruimingsdienst aanwezig

Burgemees­ter Paul Depla van Breda over openen terrassen: ‘Coronare­gels een papieren tijger’

3 april BREDA/ROOSENDAAL - Burgemeester Paul Depla van Breda is blij met de oproep van de vier grote steden om de terrassen weer open te stellen. ,,Dit is waar ik al lang voor pleit. Het weer wordt mooier en dus gaan de mensen naar buiten. Dat is niet tegen te houden’’, zegt hij.