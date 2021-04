Vermoedelijk explosief in Roosendaal onschadelijk gemaakt: Explosieven Opruimingsdienst vertrokken

Pas nieuwe industrie­ter­rei­nen in West-Bra­bant als ze écht nodig zijn

1 april ROOSENDAAL - Pas als er in de regio West-Brabant echt nieuwe industrieterreinen nodig zijn, worden ze aangelegd. De tijd dat gemeenten alleen of samen terreinen op de bonnefooi aanlegden is voorbij. De zestien gemeenten van de Regio West-Brabant hebben dat afgesproken. Ook is vastgelegd dat nieuwe bedrijven op de meest logische plaats moeten komen.