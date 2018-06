Vermiste tieners (12 en 14) uit Roosendaal nog steeds niet terecht

Werkstraf­fen geëist tegen vechtersba­zen El Corazon in Roosendaal

14:30 BREDA - Tegen twee mannen uit Hoogerheide en Bergen op Zoom zijn maandag taakstraffen geëist van 220 en 150 uur vanwege een zware knokpartij in discotheek El Corazon in Roosendaal. Dat was op 18 april 2015.