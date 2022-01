Verloskundigen uit Roosendaal en Bergen op Zoom willen zwangere vrouwen prikken tegen corona

Forza Rucphen met zeven kandidaten de verkiezin­gen in

RUCPHEN - Het is Brigitte Clercx gelukt om binnen een half jaar genoeg kandidaten te vinden, die met haar de verkiezingen in gaan. Clercx kwam na de verkiezingen van 2018 namens de PVV in de Rucphense raad. De lokale afdeling van Geert Wilders behaalde vier zetels in de gemeenteraad, maar kwam niet in het college.

6 januari